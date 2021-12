Österreicher geben 463 Euro für Geschenke aus

Viele Geschenke wurden 2021 im Internet besorgt

Umso wichtiger sei es für die Händler, dass die Geschäfte in der Woche nach dem 24. Dezember nicht wieder zusperren müssen, erklärt der Handelsverband. Denn in der Zeit bis Silvester erzielen die Kaufleute zehn Prozent ihres Weihnachtsgeschäftes, da man dann z. B. Geld-Präsente ausgibt. Viele Geschenke wurden 2021 im Internet besorgt. 16 Prozent der Handelsumsätze tätigen wir laut Berater RegioData mittlerweile online; aber nur etwa 27 Prozent bei Betrieben, die in Österreich einen Firmensitz haben.