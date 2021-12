Mölltaler Schreiberei sucht neue Mitglieder

„Wir treffen uns regelmäßig, um uns mit dem Thema Schreiben auseinanderzusetzen“, erzählt Helmut-Michael Kemmer, der Gründer der Schreiberei. Auf die Idee gebracht wurde der Initiator von Yannin Espinoza Zwischenberger aus Ecuador. „Yannin lebt schon länger bei uns im Mölltal und hat diese Idee aus ihrer damaligen Heimat mitgebracht“, so Kemmer. „In Ecuador hat man sich in schlechten Zeiten getroffen und gemeinsam an Texten gearbeitet – auch jetzt noch. Und das hat mich fasziniert.“