Die Straße ist (k)eine Männerwelt

So wie Anna. Anna ist 39 Jahre alt, als sie einen Mann kennenlernt, der ihr Leben verändert. So romantisch, wie sich dieser Satz zunächst anhört, hat ihre Beziehung auch begonnen. Aber so blieb es nicht. Ganz schleichend und kaum greifbar begann er, sie von ihren Freundinnen und Freunden zu isolieren, wurde eifersüchtig und bestimmte ihr Leben. Da war sie bereits zu ihm gezogen. Und dann wurde er gewalttätig.