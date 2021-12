Seilbahnen hoffen auf Ansturm am Wochenende

„Ich sitz’ gerade in der Sonne und genieße die Aussicht auf unsere weißen Pisten“, sagt Kasberg-Betriebsleiter Josef Schrey beim „Krone“-Anruf. „Wir haben sehr gute Pistenverhältnisse und kaum Wartezeiten bei den Liften“ – in Coronazeiten definitiv ein Vorteil. Helmut Holzinger, Chef in Hinterstoder und auf der Wurzeralm, glaubt, dass die Kontrollen kein Problem sind: „2…G bedeutet mehr Sicherheit für den Gast! Man merkt, die Leute wollen raus, sie wollen etwas tun. An Spitzentage vor Corona reicht es im Moment nicht heran“. Vor Corona waren 7000 Ski-Gäste in Hinterstoder normal, vergangenes Wochenende waren es 2500.