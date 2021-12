Wenig Handhabe gegen Deponie mitten in Sierning

„Wir sind nicht gegen die Deponie, nur gegen den Standort“, ließ Florian Auer von der Bürgerinitiative „Keine Deponie mitten in Sierning“ bei der Verhandlung am Landesverwaltungsgerichtshof in Linz wissen. So wie Auer denken rund 2500 weitere Personen, die sich den Protesten angeschlossen und sich auch an LH Thomas Stelzer (VP) gewandt haben.