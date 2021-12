Rafreider-Auftritt: Die dramatischen Hintergründe

Rafreider will nicht „ständig geprügelt“ werden

Der ORF zog nun erneut die Konsequenzen. In trockener Unternehmenssprache: „Er wird von seinen Aufgaben entbunden.“ Also die nächste Bildschirmpause. Wie der Moderator gegenüber Bekannten bestätigte, dürfte sein (freiwilliger) Abgang vom Küniglberg fix sein. Er selbst wolle nicht „ständig geprügelt werden“. Jetzt geht es nur noch um eine arbeitsrechtliche Einigung samt wohl hoher Abfertigung - und darum, dass beide Seiten ihr Gesicht wahren können.