Stabiler Wirtschaftsmotor „Bau“

Digitale Bauverfahren

Je schneller Projekte in die Tat umgesetzt werden können, desto kostengünstiger sind sie. Digitalisierung sei hier das Gebot der Stunde. Um digitale Bauverfahren voranzutreiben, führt die Landesinnung Bau in Kooperation mit der Universität Innsbruck und mehreren Tiroler Gemeinden seit Herbst 2021 ein wegweisendes Pilotprojekt durch, wie Landesinnungsmeister Anton Rieder schildert: „Wir haben zwei Software-Unternehmen mit an Bord und die Universität evaluiert das Projekt. Der erste Schritt ist die Baueinreichung auf PDF-Basis, in einem zweiten Schritt ist auch die Einreichung von BIM-Modellen geplant.“ Mithilfe der gewonnenen Ergebnisse soll der gesamte Prozess digitalisiert und eine Lösung geschaffen werden, von der alle Beteiligten - von Bauherren über Architekten und Baumeistern bis hin zu Behörden - profitieren. Um das Projekt in die nächste Phase zu führen, braucht es vonseiten der Gesetzgeber verstärkte Anstrengungen, um die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.