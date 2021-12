Heidi und die Mozartkugel: Großfamilien-Heirat

Interesse am Standort und an der Marke

Seit der Insolvenz der Grödiger Salzburg Schokolade vor gut zwei Wochen ist kaum Neues bekannt. Einzig, dass für die kurzfristige Finanzierung des Betriebs und der Gehälter der 130 Mitarbeiter derweil die Sparkasse Salzburg sorgt. Und dass der neue Eigentümer Heidi Chocolat sich bereits auf Grundlegendes mit dem Masseverwalter einigen konnte. Heidi sei auch am Standort und nicht nur an den Markenrechten interessiert. Über die Lizenz an der „Echten Salzburger Mozartkugel“ verhandelt der Riese aktuell mit einem anderen Riesen: dem amerikanischen Lebensmittelkonzern Mondelez.