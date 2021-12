Auch nächste Spielzeit im vertrauten Ententeich

Das Wichtigste ist nun vor allem geklärt: Die Ducks tragen ihre Heimspiele auch im kommenden Jahr im Max-Aicher-Stadion aus. Die Verantwortlichen der dort ebenfalls beheimateten Austria und Ducks-Obfrau Christine Gappmayer konnten sich auf ein Szenario einigen. Alle Heimspiele der AFL-Saison können in Maxglan stattfinden. Sollte es an einem Samstag eine Terminkollision mit den Violetten geben, finden die Ducks-Spiele am Sonntag statt. „Wir haben schon über tausend Dauerkarten verkauft, daher sind wir der Austria sehr dankbar, dass wir wieder in Maxglan spielen dürfen“, freut sich Gappmayer über die gewohnte Heimstätte in der neuen Saison. Los geht’s am 2. oder 3. April gleich mit den Graz Giants. Trainiert wird derzeit in der Panzerhalle. Normalerweise finden die Einheiten im Sportzentrum Mitte statt, das ist erst wieder ab dem 17. Jänner möglich.