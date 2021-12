Frank Zander verteilt wieder Essen an Obdachlose

Seit 27 Jahren sorgt Schlagersänger Frank Zander („Hier kommt Kurt“) dafür, dass in der Weihnachtszeit auch an Obdachlose und Bedürftige gedacht wird. In diesem Jahr standen ihm dabei Stars wie die Schauspieler Katy Karrenbauer oder Wolfgang Bahro zur Seite. „Trotz Corona lassen wir uns nicht unterkriegen!“, postete Zander motiviert auf Instagram. „Bis Freitag sind wir noch unterwegs, um Menschen glücklich zu machen und zu helfen.“