Polizei erwischte Drogendealer auf frischer Tat

Der Salzburger zeigte sich nach seiner Verhaftung am 10. Dezember geständig. Er gab an, mehrfach und immer am selben Ort in der Elisabethvorstadt Cannabis an verschiedene Menschen verkauft zu haben. Knapp 1500 Euro habe er dabei verdient. Die Drogendeals wurden im Vorfeld via Messenger-App auf dem Smartphone besprochen.