Ein Elektro-Bus aus Steyr fährt ab 2022 in Steyr

Kritik am Umgangston im Werk

2150 Beschäftigte sind aktuell am Standort tätig. „Wir sind genau entlang unserer Transformationskurve unterwegs“, betont der für das Personal verantwortliche Geschäftsführer Florian Mayrhofer. Der Umgangston im Betrieb sei rau und laut, heißt es aus der Belegschaft. Mayrhofer dazu: „Das ist mir so nicht bekannt. Ich hab’ keine Beschwerden bekommen.“