Tickets für Neustart der Kult-Actionreihe gewinnen

Vor fast 20 Jahren kam ein bahnbrechendes Werk in die Kinos: Das von Bernd Eichinger mitproduzierte „Resident Evil“. Darin waren die Frauen die Heldinnen - allen voran Milla Jovovich in der Hauptrolle. Seitdem ist ihr Name eng verbunden mit der, auf ein Videospiel zurückgehenden Fantasy-Filmreihe. Mit „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ (ab 17.12.) kommt nun Teil 7 in die heimischen Kinos - erstmals ohne Milla Jovovich. Gewinnen Sie mit krone.at Tickets!