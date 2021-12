Wie Sicherheit zum Lockmittel im Tourismus wird

Gastronomie und Hotellerie dürfen nun wieder Gäste empfangen - doch werden diese tatsächlich auch ins Ländle kommen? Diese Frage plagt derzeit die heimischen Touristiker. Nicht zu Unrecht: Immerhin stornierten in den vergangenen Wochen rund 50 Prozent aller Gäste, die ihren Weihnachtsurlaub eigentlich in Vorarlberg verbringen wollten. Nun soll das Thema Sicherheit ganz groß geschrieben und auch sichtbar gemacht werden. Landesrat Christian Gantner glaubt an eine Rettung der Saison, betont aber gleichzeitig, dass nun auch wirklich alle gefragt seien. Wie die Maßnahmen konkret aussehen, lesen Sie heute in unserer Printausgabe - und natürlich auch online. Und auch, wenn dieser Tage viel über die Spaltung der Gesellschaft zu hören ist - die Gemeinde Mäder zeigt derzeit, dass es auch noch Solidarität gibt. Vor zwei Wochen verlor ein Elternpaar bei einem Wohnungsbrand eines ihrer sechs Kinder, die Eltern selbst werden nach wie vor auf der Intensivstation behandelt. Die Gemeinde hat unterdessen gemeinsam mit der Feuerwehr ein Spendenkonto für die schwer getroffene Familie eingerichtet. Jeder und jede einzelne kann also einen Beitrag leisten. In diesem Sinne: Alles Gute und bleiben Sie gesund, Emanuel Walser