WM-Titel für Verstappen ++ Mercedes protestiert

Max Verstappen darf sich nach nervenaufreibenden Wochen über den langersehnten WM-Titel in der Formel 1 freuen - zumindest vorübergehend. Nach dem turbulenten Renn-Ende gibt es lange Gesichter bei Mercedes, die bereits vor Ort versucht haben, das Ergebnis doch noch einmal korrigieren zu lassen. Am Ende jubelt der 24-Jährige, der übrigens der erste niederländische Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports ist. Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller führen Sie durch die letzte Sendung in diesem Kalenderjahr!