Salzburg: „Gibt aktuell fast kein besseres Team!“

FC Liverpool - so lautet der Gegner von Salzburg im Champions-League-Achtelfinale! „Na, bumm, war der erste Gedanke“, meinte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer ersten Reaktion gegenüber Servus TV. „Ein absolutes Hammerlos. Sie sind extrem formstark, alle in Topverfassung. Es gibt aktuell fast kein besseres Team!“