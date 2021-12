Spenden und zu Weihnachten Herzenswünsche erfüllen

„Spendi“ auch zu Besuch bei krone.tv

Am Montag war „Spendi“ schließlich auch bei Krone Multimedia zu Besuch: Michael Eder, Geschäftsführer der Krone Multimedia GmbH & Co KG, Moderatorin Katia Wagner und krone.tv-Chef Max Mahdalik übergaben einen Scheck in der Höhe von 1500 Euro für die diesjährige „Kindertraum“-Aktion. „Ich verfolge mit meiner Tochter täglich am Schulweg den ‚Kindertraum‘ bei Kronehit im Radio und habe mich wirklich sehr gefreut, als wir ‚Spendi‘ auch bei krone.tv begrüßen durften - natürlich haben wir ihn brav gefüttert“, so Max Mahdalik.