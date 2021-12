4460 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

So sieht die Lage aktuell in den Bundesländern aus: Mit 856 Neuinfektionen wurden die meisten Fälle in Niederösterreich registriert, gefolgt von Wien mit 823 Fällen. In Oberösterreich haben sich 819 weitere Personen mit dem Virus infiziert, in der Steiermark 634 und in Tirol 447. Vorarlberg verzeichnet 407 Neuinfektionen, Salzburg 334 und Burgenland 88. Am wenigsten neue Fälle gibt es in Kärnten mit 52 Infektionen.