15-jähriger Mopedlenker von Autofahrerin erfasst

Am Samstag gegen 16.40 Uhr fuhr ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Moped auf der St. Thomaser Straße in Wolfsberg in Richtung St. Thomas. Nach dem passieren einer Eisenbahnkreuzung wollte der Jugendliche an der folgenden Kreuzung geradeaus in Richtung St. Thomas fahren. Eine entgegenkommende 32-jährige Wolfsbergerin wollte mit ihrem Pkw an jener Kreuzung links abbiegen und übersah dabei den Mopedlenker.