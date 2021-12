Kickls Impf-Auftritt: Schadet er der FPÖ? Kopieren

Heute Vormittag sorgte FPÖ-Chef Herbert Kickl für Schlagzeilen: In einer Pressekonferenz gab er mittels eines Laborbefunds bekannt, dass er tatsächlich weder gegen Corona geimpft, noch genesen sei - und betonte diesbezüglich, dass es nicht um die Sache an sich ginge, sondern darum, dass er die Bevölkerung nicht belogen habe, so Kickl. Wie stehen Sie zur Bekanntgabe des FPÖ-Chefs? Denken Sie, Herbert Kickls Initiative könnte der FPÖ eventuell sogar mehr schaden als nutzen? Diskutieren Sie gerne mit uns im Forum!