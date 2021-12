Diese Kinderbücher kommen unter den Weihnachtsbaum

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die kleine Stefanie, die von allen Steffi gerufen. Nur sie selbst nennt sich Teffi, denn sie kann noch kein Sch sagen. Das soll sich bald ändern, als Steffi mit ihrem Vater einen Spaziergang in den Wald macht. Sie kann die Tiere im Wald verstehen und lernt nicht nur Bellissima Spinne, Jonathan Schnecke und Stanislaus Storch kennen, sondern trifft sogar Johann Sebastian Spatz und Maestro Hubert H. Sperling höchstpersönlich. Am See probt das elegante Schwanenballett und dann flattert auch noch Konstantin Stieglitz vorbei - eine in allen Farben schillernde Erscheinung. Vor lauter Aufregung denkt Steffi schon bald gar nicht mehr an das Es Ce Ha …