Wenn es plötzlich allein nicht mehr schaffbar ist

Dass die Firma nicht mehr alle Mitarbeiter weiterbeschäftigen konnte, verstand er auch und akzeptierte eine einvernehmliche Kündigung. Doch jetzt begann eine harte Zeit. „Ich bin zwar sehr genügsam, aber von 904 Euro Arbeitslosengeld kann man nicht leben“, sagt er, „das geht sich in Wien mit den Mietpreisen einfach nicht aus, auch weil ich zusätzlich Kreditschulden aus der Vergangenheit hab.“ Er überlegte einen Umzug in eine andere Stadt, doch ohne Job fand er keine Wohnung. Also sparte er eisern, auch bei Strom und Gas, duschte mit kaltem Wasser, heizte kaum.