Sandra Bullocks grauenhaftes Leben in Freiheit

Die deutsche Regisseurin Nora Fingscheidt, die mit „Systemsprenger“ ihr meisterhaftes Spielfilmdebüt ablieferte, ist mit „The Unforgivable“ in Hollywood angekommen - mit allen Vor- und Nachteilen. Plötzlich hat man Oscar-Stars wie Bullock oder Viola Davis zur Hand, läuft aber auch Gefahr, sich in Stereotypen zu verlieren. Am Ende bleibt ein bis zum Schluss packender Film, der den Finger in das wunde US-Justizsystem bohrt.