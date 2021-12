Frischer Wind und echte Probleme für „Sex“-Trio

Und einfach so treffen sich Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York also im viel bunteren New York nach der Pandemie wieder. Nur noch Carries elegante Designerhandschuhe, die sie nach wie vor beim Fahrstuhlfahren trägt, erinnern an diese zermürbende Zeit. Finanziell scheinen die Frauen in der Krise nicht gelitten zu haben und präsentieren noch immer sehr exzentrische, streitbare Looks, die für sie aber nicht mehr so wichtig sind, wie sie es einmal waren.