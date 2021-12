Mit der „Krone“ zu Jonas Kaufmann ins Konzerthaus

Wer sich heuer ein wenig schwertut, in Weihnachtsstimmung zu kommen, der sollte sich von Jonas Kaufmann und seinem Programm „It’s Christmas“ verführen lassen. „Denk ich an Weihnachten, dann steigen viele Erinnerungen in mir auf“, verrät der Startenor. „Weihnachten ist das Fest des Innehaltens, des Sich-Erinnerns. Es ist das Fest der Freude und der Lichter.“