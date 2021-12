Beste Unterhaltung mit TV-Streaming-App von Zattoo

Weihnachten steht vor der Tür! Und damit auch wieder einmal die Frage, was man seinen Liebsten schenken soll. Schon seit Jahren zählt Unterhaltungselektronik zu den absoluten Spitzenreitern unter den Geschenkideen - das gilt umso mehr in Zeiten, in denen wir durch die Corona-Pandemie gezwungen sind, einen Großteil unserer Zeit Zuhause zu verbringen.