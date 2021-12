Ab 18.30 Uhr LIVE: Wolfsburg - Stuttgart im Ticker

Wolfsburg scheint auch mit dem neuen Trainer Florian Kohfeldt nicht in die Spur zu finden. Wurden zu Beginn seiner Amtszeit noch wichtige Spiele in Serie gewonnen, wurden die „Wölfe“ in der letzten Zeit zu zahmen Schäfen. Die Bilanz spricht für sich: Von den letzten sechs Spielen wurden fünf verloren. Darunter auch die Champions-League-Partie gegen Lille, was das Aus für die Wölfe im international Cup bedeutete.