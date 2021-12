Van der Bellen unterstützt Kronehit-„Kindertraum“

Die Spendenbox „Spendi“, die seit 6. Dezember in Österreich unterwegs ist, machte auch in der Hofburg halt. Und es kam ein stattlicher Geldbetrag zusammen. „Ein großes Dankeschön an alle, die mithelfen, damit diese tolle Aktion für Kinder ein Erfolg wird“, so der Bundespräsident. Jetzt wird die Spendenbox weitergereicht.