Mit krone.at ein „Abenteuer Energie“ gewinnen

Damit treffen die Autorinnen mit ihrer Auswahl instinktiv erneut voll ins Schwarze: Denn Strom und Energie sind einer DER Themenbereiche unserer modernen Welt, bei dem heutzutage oftmals auch die Erwachsenen noch etwas lernen können (oder gar sollten). Also wie es den Kindern erklären, wenn vielleicht einem selbst der richtige Durchblick fehlt? Was ist Energie überhaupt und in welcher Form kommt sie in unserem Alltag eigentlich vor? Wie wird Strom gewonnen, und welche Gefahren entstehen im Umgang damit?