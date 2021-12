Pannen-Labor wagt nun den Gang an die Börse

Neuigkeiten vom Eugendorfer Labor Novogenia: Das Labor, das in den vergangenen Monaten wegen nicht ausgewerteten Gurgeltests und schlechten Arbeitsbedingungen in den Schlagzeilen war, ist nun an der Börse gelistet. Vorläufig sind die Anteile nur für ausgewählte Personen verfügbar. Das soll sich in Zukunft ändern.