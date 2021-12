Komplettöffnungen sorgen für harsche Kritik

„So einen Landeshauptmann würde ich mir für Vorarlberg wünschen!“ Das sagte am Donnerstag SPÖ-Landesvorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger über Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Dieser lässt die Gastro nämlich erst am 20. Dezember aufsperren - und Vorsichtsmaßnahmen wie diese hatte Sprickler-Falschlunger auch von Landeshauptmann Markus Wallner erwartet - allerdings vergeblich. In Vorarlberg wird ab 12. Dezember bekanntlich gleich alles aufgesperrt. Die sozialdemokratische Allgemeinmedizinerin fürchtet nun negative Folgen für alle. Auch nicht gerade positiv werden so manche Autofahrer die Nacht auf Donnerstag in Erinnerung behalten. Die Feuerwehr musste abgestürzte Autos aus Straßengräben bergen und umgestürzte Bäume von Straßen räumen. Schuld an all dem Chaos trug natürlich der Schnee, der am Mittwoch reichlich gefallen ist - noch mehr von der weißen Pracht ist übrigens für heute zu erwarten. Erwartungsgemäß fiel auch die Präsentation des Budgets der Stadt Dornbirn aus. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann will im kommenden Jahr rund 46,3 Millionen Euro investieren - in Anbetracht der Corona-Krise eine stolze Summe. Lesen Sie diese und weitere Storys in unserer heutigen Printausgabe - und natürlich auch online. Bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser