Novogenia geht an die Börse

Eigentümer Daniel Wallerstorfer hat laut dem Wirtschaftsmagazin „trend“ für die deutsche Holdinggesellschaft seines Großlabors (Novogenia Holding AG) in Eugendorf bereits ein so genanntes „stilles Listing“ an der Münchener Börse durchgeführt. Bedeutet, bislang sind die Aktien nur für einen eingeschränkten Personenkreis handelbar.