Das ist der wahrscheinlichste Gegner von Salzburg

Derzeit alles noch Zukunftsmusik! Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen erfolgt jedenfalls Montagmittag (12 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) am UEFA-Sitz in Nyon. Bereits in der Gruppenphase aufeinander getroffene Mannschaften sowie Teams aus dem gleichen Land dürfen nicht zusammengelost werden. Ein Duell mit Lille ist für Salzburg somit nicht möglich.