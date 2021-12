Salzburg im CL Achtelfinale ++ Schwarz Comeback

Die Bullen schreiben Fußball-Geschichte mit dem Aufstieg in die K.O.-Phase der Champions League, ÖSV-Star Blacky Schwarz feiert bald Rückkehr im Slalom in Val d’Isère und Impfstatus von Novak Djokovic wird zum Diskussionsthema vor dem Start der Australian Open. Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport News am 9. Dezember, mit Moderatorin Katie Weleba.