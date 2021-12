Winterwetter in Wien: Räumdienst im Dauereinsatz

„Bitte kümmert euch um die Gehsteige“

Die MA 48 deckte damit rund 2800 Straßenkilometer in der Stadt ab. Zumindest bis in den Nachmittag hinein dürfte es weiter schneien, zumindest so lange werde der Einsatz auch unvermindert andauern. „Wir sind nicht überall zugleich, aber wir kommen überall rasch hin. Alle bemühen sich, um den Schnee von den Straßen zu entfernen. Und eine große Bitte an die AnrainerInnen: Bitte kümmert euch um die Gehsteige.“ betonte Josef Thon, Abteilungsleiter der 48er.