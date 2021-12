Für ein selbstbestimmtes Wohnen in Gemeinschaft

Neues Wohnangebot: Vollzeitbetreutes Wohnen in Mureck und Liezen

Die Nachfrage nach weiteren Wohnangeboten ist groß. So geht etwa in Mureck Anfang nächsten Jahres ein neues ELER-Wohnbauprojekt an den Start. Gefördert über ein EU-Projekt stehen hier sechs mietfreie Wohneinheiten zur Verfügung. „Nur gegen Übernahme der Betriebskosten erhalten Menschen mit Behinderung dort die Möglichkeit, in einer ruhigen Wohngegend nahe der Mur in barrierefreien, neu adaptierten Wohnungen mit Wohn- und Freizeitassistenz zu leben,“ betont Hannes Knittelfelder, Leiter der mobilen Dienste Graz und Graz Umgebung. Den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen darüber hinaus Gemeinschaftsflächen mit Griller, Hochbeeten oder Feuerstellen sowie ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche zur Verfügung. Es gibt noch freie Plätze.