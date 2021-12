Tag der offenen, virtuellen Tür in den Schulen

Bisher konnten Schüler durch den Tag der offenen Tür oder durch Schnuppern ihre Wunschschulen besser kennenlernen, doch durch die Corona-Pandemie und weiter hohe Infektionszahlen ist dies nicht mehr ohne Weiteres möglich. Zwar veranstalteten manche Schulen, wie die Tourismusschule Bad Hofgastein, bereits Mitte November einen Tag der offenen Tür, viele höhere Bildungsstätten haben dies erst für Dezember oder Jänner geplant. Daher entschieden sich manche bereits jetzt für den virtuellen Weg, beispielsweise die Modeschule Hallein oder das Elisabethinum in St. Johann. Landesweit bieten viele höhere Schulen in den nächsten Wochen nicht nur einen Online-Tag der offenen Tür an, vielerorts gibt es gesondert noch die Möglichkeit für individuelle Besuche.