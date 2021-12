Eigenes Sozialpaket: Bonus und Pellets für Bürger

Heizkostenzuschuss

Der Bürgermeister werde für die Spittalerinnen und Spittaler mit einer bisher einmaligen sozialen Aktion in Vorlage treten. Jeder Bezieher des amtlichen Heizkostenzuschusses in der Lieserstadt erhält zusätzlich noch einen Bonus in der Höhe von 50 Euro aus den persönlichen Verfügungsmitteln des Stadtchefs.