Lawinensituation in den Tauern bleibt heikel

Drei junge Oberösterreicher kostete am Samstag eine spontane Ausweichtour auf die Lackenspitze im Lungau das Leben. Auch vier Tage danach bleibt es in den Hohen und Niederen Tauern sowie im Lungau weiterhin lawinengefährlich. Speziell oberhalb von 2000 Metern und in windexponierten Lagen, weiß Bernd Niedermoser vom Lawinenwarndienst. Der frische Triebschnee der vergangenen Tage bleibt weiterhin problematisch.