So viel Arbeit steckt in einem schönen Christbaum

Die Natur ist launisch - und Vögel sind eigensinnig. „Die setzen sich am liebsten auf die Terminaltriebe der schönsten Bäume, bis diese brechen“, berichtet Astner. Ein Christbaum ohne Spitz - das kommt bei den Kunden nicht gut an. Also muss der Bauer korrigieren: „Wir müssen einen neuen heranziehen. Das ist arbeitsintensiv.“ Ansonsten helfen Vogelschutzstäbe. Sie verhindern Landungen.