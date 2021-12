Corona-Zahlen sinken, Entspannung bleibt aus

Am vergangenen Wochenende knackte man in Salzburg die traurige Marke von 100.000 laborbestätigten Corona-Fällen seit Pandemiebeginn. Positiv: In den vergangenen drei Wochen ging die Rate an täglichen Neuinfektionen deutlich zurück. Wurden am 17. November noch 2022 positive Fälle an einem Tag gemeldet, waren es am Dienstag nur noch 286. Das schlägt sich auch auf die 7-Tages-Inzidenz nieder – diese reduzierte sich von zwischenzeitlich 1748 auf mittlerweile 666..