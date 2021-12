Thiem vor Comeback ++ Final-Gruppenphase in der CL

Vorfreude auf das Comeback von Dominic Thiem in Abu Dhabi, jede Menge Entscheidungen am 6. Spieltag in der Champions League und Österreichs Handballerinnen kassieren eine WM-Niederlage in Spanien - das und noch mehr sind heute Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 7. Dezember.