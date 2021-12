Radfahrerin bei Schutzweg niedergestoßen

Am Nikolaustag wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus der Stadt Salzburg eigentlich einen Fußgänger den Schutzweg in der Peter-Pfenninger-Straße überqueren lassen. Als sie danach wieder losfahren wollte, prallte sie mit einer 50-jährigen Radfahrerin zusammen, die sich in diesem Moment von links näherte.