Gleichstand vor Abu Dhabi ++ F2-Titel an Piastri

Vor knapp 50 Jahren war es das letzte Mal so spannend wie in dieser Formel 1-Saison. Nach dem dritten Hamilton-Streich in Serie kommt es zum großen Showdown in Abu Dhabi, wo der besser rangierte Fahrer definitiv Weltmeister wird. In der Formel 2 hingegen ist die Entscheidung gefallen. Der Australier Oscar Piastri holt sich den Titel, wird aber nicht in der kommenden Saison in die Königsklasse aufsteigen. Und Matthias Walkner hat uns ein Monat vor Start der Rallye Dakar einen Ausblick gegeben. Das sind ihre Themen beim dieswöchigen Motorsport-Magazin „Boxenstopp“ mit Moderator Martin Grasl und Experte Richie Köck!