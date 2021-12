Eder wie entfesselt: „Es hat alles gepasst“

„Wenn man mit so einer schlechten Ausgangsposition so weit nach vorne kommt, dann hat einfach alles gepasst: Ski, Laufform und Schießen!“, jubelte der Routinier. Der als einziger (!) von 57 Teilnehmern fehlerfrei blieb und in der Netto-Wertung des Jagdrennens sogar Zweiter wurde. „Ich bin halt ein effektiver Schütze, kann schnell schießen und dabei treffen. Mit dieser Kombination kann man viel aufholen“ meinte er.