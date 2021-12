Niederlage in Hannover! Rückschlag für HSV

Der HSV hat den möglichen Sprung in die Aufstiegsregion der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Nach zuvor zwölf Ligaspielen ohne Niederlage mussten die Hamburger am Sonntag beim 0:1 in Hannover einen Rückschlag hinnehmen. Ein Kontertor von Linton Maina (14.) besiegelten den zweiten Saisonnuller des HSV, der nach der 16. Runde nur auf Platz sieben rangiert. Hannover von Lukas Hinterseer (bis 93.) sprang mit dem erst vierten Sieg knapp über den „Strich“.