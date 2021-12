„Krone“-Hilfsaktion: Ein Funke, der viel bewirkt

Kolumne: Gemeinsam helfen, wo Corona Armut hinterlässt

Zu Hause die Heizung aufdrehen, um den sinkenden Temperaturen in der kalten Jahreszeit zu entkommen - das ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Für viele Menschen in Österreich ist es jedoch ein Luxus, den sie sich viel zu oft nicht leisten können. Betroffen sind vor allem Alleinerzieher, Mindestpensionisten und Arbeitssuchende. 128.000 Menschen in Österreich, die ihren Wohnraum nicht angemessen beheizen können. Und ein Blick auf die steigenden Energiepreise macht klar, dass es in diesem Winter noch mehr Menschen betreffen wird.



Für Petra P., alleinerziehende Mutter aus Kärnten, und ihre Familie wurde diese Not im letzten Jahr zur Wirklichkeit. Nach der Scheidung von ihrem Mann und einem Krankheitsfall in der Familie blieb am Ende des Monats schlichtweg kein Geld mehr übrig, um die Wohnung der Familie heizen zu können. Nach Arbeit und Schule kamen Petra und ihre drei Töchter in eine bitterkalte Wohnung zurück, die sie nur mit einem einzigen Heizstrahler notdürftig wärmen konnten. Petra wandte sich an eine der 56 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich. Dank „Ein Funken Wärme“ kamen sie und ihre Töchter doch noch warm durch den Winter.