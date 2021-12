Ho, ho, hollywoodreifes Weihnachtsprogramm

Romanze in Schottland in „A Castle for Christmas“

Brooke Shields spielt die Hauptrolle des neuesten Weihnachtshits von Netflix: In „A Castle For Christmas“ kauft sie als gescheiterte Autorin Sophie Brown ein altes Schloss in Schottland, kämpft aber damit, dass der vorherige Besitzer, ein grantiger Herzog (Cary Elwes), nicht ausziehen will. Was anfangs eine böse Überraschung für die Amerikanerin ist, entwickelt sich rasch zu einer wunderbaren Romanze.