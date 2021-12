Schwarz-türkise Chaostage

Liebe Leserin, lieber Leser, was war das wieder für eine turbulente Woche! Der Rückzug von Sebastian Kurz hat innerhalb der Volkspartei ein Erdbeben ausgelöst, kein Stein ist auf dem anderen geblieben, gleich reihenweise wurden Minister ausgetauscht. Aus Vorarlberger Sicht nicht unerheblich: Mit dem Bregenzer Magnus Brunner wird künftig ein enger Vertrauter von Landeshauptmann Markus Wallner im Finanzministerium sitzen, was sicherlich kein Nachteil ist. Dafür muss Michael Linhart seinen Posten als Außenminister wieder abgeben - dabei wäre er für das Amt geradezu prädestiniert. Sein Pech ist, dass innerhalb der ÖVP bei der Besetzung von Ministerien Kriterien wie Kompetenz oder Erfahrung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das war unter Kurz so - und das ist so geblieben. Lassen Sie sich die Vorweihnachtszeit durch den ganzen Wirbel dennoch nicht verderben und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser