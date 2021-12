Wie unsere Insekten den kalten Winter überstehen

Ein naturnaher Garten ist die beste Hilfe bei Kälte

Was aber kann man für die Insekten in der dunklen, kalten Jahreszeit tun? Ein naturnaher, insektenfreundlich gestalteter Garten ist die beste Unterstützung für Insekten. Hier finden sie in Bäumen und auf Sträuchern, Stauden und Gräsern, in Laubhaufen und Trockensteinmauern zahlreiche Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten. Sind auch noch ein kleiner Teich und eine Hütte oder ein Stadl vorhanden, sind die sechsbeinigen Bewohner bestens versorgt und kommen sicher gut über den Winter.